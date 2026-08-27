Danantara Housing Expo di NICE PIK2 Didorong Jadi Motor Transaksi Industri Perumahan

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia menggelar pameran properti dan perumahan nasional di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, Banten, pada 27-30 Agustus 2026.

Bertitel Danantara Housing Expo, ekshibisi itu diharapkan mampu mendorong transaksi sekaligus menggerakkan industri perumahan nasional.

Danantara Housing Expo yang dibuka pada Kamis (27/8) akan mempertemukan lebih dari 130 pengembang BUMN dan swasta dengan masyarakat serta lembaga perbankan dalam satu lokasi. Pameran itu menyediakan lebih dari 120 ribu pilihan properti dengan rentang harga mulai sekitar Rp120 juta hingga Rp3 miliar.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan P. Roeslani menyatakan konsep pameran tersebut bukan hanya ruang pemasaran properti, melainkan juga dirancang sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas.

“Danantara Housing Expo tidak hanya menjadi tempat untuk menawarkan rumah, tetapi menjadi platform yang mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, dan berbagai pelaku industri dalam satu ekosistem perumahan,” ujar Rosan saat berpidato pada pembukaan pameran itu.



CEO Danantara Indonesia Rosan P. Roeslani pada pembukaan Danantara Housing Expo di NICE PIK2, Kabupaten Tangerang, Banten.

Sejumlah pejabat tinggi hadir pada pembukaan Danantara Housing Expo, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, hadir pula Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir dan pada direktur bank BUMN atau Himbara.