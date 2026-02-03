Danantara Ikut Hadir Rapat Bareng BEI-MSCI, Ini Perannya

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) turut serta dalam pertemuan strategis dengan perwakilan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir menegaskan pihaknya hadir sebagai pengamat selaku perwakilan pembeli saham di lantai bursa.

"Saya hanya ikut saja, nonton saja di sini, yang meeting, IDX kok," ujar Pandu Sjahrir di kanto BEI, Senin (2/2).

Kendati bertindak sebagai pengamat dalam sesi tersebut, Pandu menyatakan Danantara tetap memperhatikan masukan-masukan yang disampaikan MSCI.

Pandu menjelaskan pihaknya akan bersikap konstruktif dalam menanggapi berbagai poin pembicaraan demi kemajuan pasar.

"Jadi, tadi kan seperti dibicarakan kemarin dengan MSCI nanti akan bertemu tentunya kita akan membicarakan semua masukan-masukan dari mereka," jelas Pandu.

Pandu menekankan tujuan akhir dari pertemuan dengan MSCI semata menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih sehat dan maju.

Keterlibatan Danantara diharapkan dapat memperkuat ekspresi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional di masa depan.