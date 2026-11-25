jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membukukan laba bersih performa 12 bulan (Januari-Desember 2025) senilai Rp259,6 triliun sepanjang tahun 2025.

Sementara itu, perolehan laba bersih untuk periode April hingga Desember 2025 atau selama sembilan bulan audited tercatat mencapai Rp203,4 triliun.

Laba tersebut mencerminkan sembilan bulan kinerja portofolio sejak pengalihan saham (inbreng) BUMN pada Maret 2025, yang ditopang oleh pendapatan usaha Rp2.385,2 triliun dan arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp563,1 triliun.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyatakan konsolidasi ekosistem pada 2025 membentuk basis permodalan yang signifikan untuk mendukung proyek strategis.

"Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi Indonesia kurang lebih Rp400,7 triliun adalah peningkatan aset tetap dan aset produktif lainnya BUMN," kata Rosan di kantornya, Rabu (25/11).

Rosan juga menyampaikan total pajak yang diberikan oleh Danantara Ekosistem kepada pemerintah pada 2025 mencapai Rp567,2 triliun.

Baca Juga: Mulyanto Ingatkan Pimpinan Danantara Harus Bebas Benturan Kepentingan

Selain itu, kapasitas pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai hampir Rp4.000 triliun atau kurang lebih Rp3.998,9 triliun.

Rosan turut menyoroti penurunan signifikan pada alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disuntikkan kembali ke BUMN hingga hanya tersisa Rp4,7 triliun.