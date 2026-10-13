Danantara Indonesia CX100 Award 2026: Pegadaian Tembus Top 10 BUMN Layanan Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) berhasil menembus jajaran Top 10 BUMN dengan Layanan Terbaik dalam ajang penganugerahan Danantara Indonesia CX100 Award 2026, pada Selasa (13/10).

Dari ratusan entitas BUMN yang berpartisipasi, Pegadaian sukses menempati peringkat ke-8.

Danantara Indonesia CX100 Award 2026 merupakan tolak ukur dalam menilai efektivitas transformasi Customer Experience (CX) di seluruh ekosistem BUMN di bawah naungan Danantara.

Keberhasilan Pegadaian masuk dalam daftar 10 besar bersama institusi keuangan dan korporasi terkemuka nasional, menjadi bukti apresiasi publik atas konsistensi Pegadaian dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, nyaman, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian ini merupakan hasil dari implementasi kerangka kerja CX100 yang berfokus pada penyempurnaan setiap titik interaksi (touchpoint) nasabah, baik secara langsung di jaringan outlet fisik maupun melalui kanal digital terintegrasi.

Penguatan ekosistem digital melalui aplikasi Tring! by Pegadaian, terobosan ATM Emas Pegadaian, hingga keandalan pusat kontak (contact center) yang memborong 10 penghargaan TBCCI 2026, menjadi pilar utama yang mendorong kepuasan dan loyalitas nasabah secara berkelanjutan.

"Pencapaian peringkat ke-8 BUMN Layanan Terbaik ini lahir dari kepercayaan, dukungan, dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah setia. Peringkat Top 10 ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh Insan Pegadaian untuk terus mendengarkan kebutuhan masyarakat, memperkuat kualitas layanan, serta konsisten mewujudkan semangat #MelayaniSepenuhHati," ujar Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan.

Sebagai pionir Layanan Bank Emas dan penyedia jasa keuangan berbasis emas di Indonesia, Pegadaian terus memperkuat infrastruktur operasional dan kapasitas SDM-nya. Standardisasi mutu Pegadaian diakui secara global, hingga meraih Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Layanan Kustodi.