Danantara Kaji Permintaan Pramono untuk Bantu Pembiayaan LRT Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menanggapi permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar pihaknya turut membiayai pembangunan LRT Jakarta rute selanjutnya.

Menurut Dony, saat ini pihaknya sedang mengkaji permintaan dari Pemprov DKI untuk pembiayaan tersebut.

“Untuk LRT tentu sedang kami kaji (pembiayaannya) karena ini bagian dari integrasi moda mass transportasi yang sedang disiapkan,” ucap Dony di Istana Negara, pada Selasa (22/9).

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) itu mengaku sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas lebih lanjut pembangunan LRT Jakarta.

“Sedang kami bicarakan nanti dengan Pak Gubernur, mana yang menjadi porsi KAI, mana yang menjadi porsi Jakpro dan sebagainya,” kata dia.

Selain LRT Jakarta, Dony menuturkan bahwa saat ini Danantara juga turut mengembangkan proses elektrifikasi kereta rute Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, dan Jakarta-Merak.

“Nanti ini akan terintegrasi seluruhnya, justru integrasi MRT dengan LRT dan juga dengan busway,” tuturnya.

Sebelumnya, Pramono meminta agar pembiayaan pembangunan LRT Jakarta fase selanjutnya bisa dibantu oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).