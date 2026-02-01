Danantara Kedepankan Keterbukaan dan Koordinasi untuk Perkuat Himbara
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan berkomitmen mengedepankan keterbukaan dalam melakukan koordinasi dan konsultasi untuk memperkuat tata kelola Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Pernyataan ini disampaikan CEO Danantara Rosan Roeslani saat menanggapi dinamika terbaru terkait pembicaraan soal kepemimpinan di bank-bank pelat merah.
Rosan mengatakan Danantara sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara belum membahas perubahan struktur direksi.
“Kami di Danantara sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara sejauh ini tidak ada perbincangan mengenai hal itu,” ujar Rosan.
Dia menambahkan Danantara selalu terbuka untuk berkoordinasi dan konsultasi jika ada hal yang perlu dilakukan perbaikan terhadap Himbara.
Pernyataan keterbukaan tersebut mencerminkan pendekatan Danantara dalam menjalankan peran strategisnya, termasuk dalam memperkuat sinergi dan tata kelola di jaringan perbankan BUMN.(mcr10/jpnn)
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan berkomitmen mengedepankan keterbukaan dalam melakukan koordinasi dan konsultasi
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Agak Laen
- Purbaya Tunjuk Pejabat Sementara Dirut BEI, Begini Sosoknya
- Danantara Tertarik Jadi Pemegang Saham BEI, OJK Merestui
- Demutualisasi Bursa di Depan Mata, Danantara Tertarik Saham BEI
- Dirut Baru BEI Punya Tugas Berat, Pulihkan Kepercayaan Investor
- Purbaya Mengeklaim Pelebaran Defisit APBN 2025 Tidak Pengaruhi Sentimen Pasar