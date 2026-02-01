menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Danantara Kedepankan Keterbukaan dan Koordinasi untuk Perkuat Himbara

Danantara Kedepankan Keterbukaan dan Koordinasi untuk Perkuat Himbara

Danantara Kedepankan Keterbukaan dan Koordinasi untuk Perkuat Himbara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wisma Danantara Indonesia. Foto: dok Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan berkomitmen mengedepankan keterbukaan dalam melakukan koordinasi dan konsultasi untuk memperkuat tata kelola Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Pernyataan ini disampaikan CEO Danantara Rosan Roeslani saat menanggapi dinamika terbaru terkait pembicaraan soal kepemimpinan di bank-bank pelat merah.

Rosan mengatakan Danantara sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara belum membahas perubahan struktur direksi.

Baca Juga:

“Kami di Danantara sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara sejauh ini tidak ada perbincangan mengenai hal itu,” ujar Rosan.

Dia menambahkan Danantara selalu terbuka untuk berkoordinasi dan konsultasi jika ada hal yang perlu dilakukan perbaikan terhadap Himbara

Pernyataan keterbukaan tersebut mencerminkan pendekatan Danantara dalam menjalankan peran strategisnya, termasuk dalam memperkuat sinergi dan tata kelola di jaringan perbankan BUMN.(mcr10/jpnn)

Baca Juga:

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan berkomitmen mengedepankan keterbukaan dalam melakukan koordinasi dan konsultasi


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI