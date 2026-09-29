Danantara Pastikan Proyek LRT City ADCP Tetap Berlanjut dengan Desain Baru
jpnn.com, JAKARTA - Danantara Indonesia memastikan proyek hunian LRT City yang dikembangkan oleh PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) akan tetap dilanjutkan.
Guna mempercepat penyelesaian, proyek strategis ini akan ditata ulang melalui perombakan desain serta model bisnisnya.
“Nomor satu keputusannya kami akan meneruskan project ini. Kami akan hire arsitek baru untuk melakukan proses. Fasadnya akan kami ubah, begitu juga desain bisnis modal, termasuk komersial area-nya,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.
Dari sisi bisnis, proyek tersebut dinilai masih memiliki potensi karena terdapat aset berupa lahan yang memiliki nilai dan berada di lokasi yang strategis.
Karena itu, penataan proyek diarahkan tidak hanya untuk menyelesaikan pembangunan, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan kelayakan komersialnya.
Selain aspek bisnis, penyelesaian proyek LRT City juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian kepada masyarakat yang telah membeli dan menunggu penyelesaian hunian.
Danantara mendorong agar proses pembangunan dapat kembali berjalan dengan penanganan yang lebih terarah dan memperhatikan kualitas penyelesaian proyek.
Dony menekankan bahwa keputusan melanjutkan proyek tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan komersial, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab kepada konsumen.
Danantara Indonesia memastikan proyek hunian LRT City yang dikembangkan oleh PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) akan tetap dilanjutkan.
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