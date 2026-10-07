Danantara Penetrasi ke Ekosistem Aviasi Timur Tengah, Bukti BUMN Bersaing di Pentas Global
jpnn.com, JAKARTA - Danantara melalui perusahaan perawatan pesawat, GMF AeroAsia resmi melebarkan sayap ke ekosistem aviasi Timur Tengah.
Bersama Otoritas Penerbangan Sipil Oman (Civil Aviation Authority/CAA), GMF menandatangani perjanjian konsesi 20 tahun untuk mengoperasikan dan mengelola fasilitas perawatan pesawat di Bandara Internasional Muscat.
?Penandatanganan dilakukan oleh Presiden CAA Naif bin Ali Al-Abri dan CEO GMF AeroAsia Andy Fahrurrozi. Momen penting ini berlangsung di sela pembukaan Civil Aviation Investment Forum di Muscat, Oman, pekan ini.
?Lewat kerja sama ini, GMF akan menyediakan layanan perawatan berat (heavy maintenance) dan inspeksi berkala bagi armada maskapai nasional, regional, hingga internasional.
Targetnya, Bandara Internasional Muscat menjadi pusat perawatan dan layanan penerbangan regional yang terintegrasi, dengan memanfaatkan lokasi strategis Oman.
?"Tak hanya soal bisnis, kerja sama ini juga membuka jalan alih pengetahuan dan teknologi canggih di bidang perawatan rangka pesawat (airframe), mesin, dan avionik," tulis keterangan mengutip akun resmi Civil Aviation Authority Oman, Selasa (6/10/2026).
?Penetrasi GMF di Timur Tengah juga semakin membuktikan eksistensi BUMN di bawah Danantara.
Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo bahwa BUMN di bawah Danantara tidak hanya sekadar pengikut tapi pemain utama di pentas global.
Penetrasi ke ekosistem aviasi Timur Tengah, Danantara buktikan janji Presiden Prabowo BUMN bersaing di pentas global.
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