Danantara Pilih NICE PIK2 Jadi Lokasi Housing Expo 2026, CBDK: Bukti Kesiapan Gelar Event Nasional

jpnn.com, TANGERANG - Danantara Indonesia memilih Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, Banten, sebagai lokasi penyelenggaraan Danantara Housing Expo 2026 pada 27-30 Agustus 2026.

Pemilihan NICE menjadi momentum penting bagi fasilitas konvensi yang telah beroperasi sejak Agustus 2025 tersebut. Pameran berskala nasional itu menghadirkan lebih dari 120.000 unit hunian dari lebih dari 130 pengembang swasta dan BUMN.

Presiden Komisaris PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) Richard Halim Kusuma pun mengapresiasi kepercayaan Danantara Indonesia memilih NICE PIK2 sebagai lokasi penyelenggaraan pameran.

"Kami menyampaikan apresiasi karena NICE PIK2 dipercaya sebagai lokasi penyelenggaraan salah satu event Danantara dalam mewujudkan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan tiga juta rumah hunian yang layak, aman, dan terjangkau,” katanya.

Menurut Richard, penyelenggaraan Danantara Housing Expo 2026 juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kapasitas NICE sebagai fasilitas meetings, incentives, conferences, and exhibitions atau MICE.

“Kami berharap penyelenggaraan ini dapat semakin memperkenalkan kapasitas NICE sebagai fasilitas MICE unggulan dan membuka peluang bagi penyelenggaraan MICE berskala nasional maupun internasional di masa mendatang, serta terus mendorong pertumbuhan aktivitas bisnis konvensi dan pameran di Indonesia,” ujarnya.

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NICE berdiri di atas area sekitar 19 hektare. Kawasan tersebut memiliki luas bangunan sekitar 300.000 meter persegi dan kapasitas hingga 104.000 pengunjung.

CBDK menilai penyelenggaraan pameran perumahan berskala nasional itu mempertegas kesiapan NICE dalam menampung berbagai kegiatan besar sekaligus memperkuat posisinya di industri MICE Indonesia.