Danantara Resmikan 6 Proyek Hilirisasi Fase-I dengan Nilai Investasi USD 7 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - BPI Danantara Indonesia (Danantara Indonesia) secara serentak melaksanakan groundbreaking enam proyek hilirisasi di 13 lokasi di Indonesia, pada Jumat (6/2).

Sebanyak enam proyek hilirisasi tersebut memiliki total nilai investasi mencapai USD 7 miliar.

Proyek-proyek itu merupakan bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional untuk memperkuat sektor riil, meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga: CEO Danantara Rosan Roeslani Bidik Rampungkan Pemangkasan BUMN pada 2026

Secara keseluruhan, proyek tersebut diperkirakan akan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung.

Peresmian serentak menandai dimulainya implementasi proyek-proyek prioritas hilirisasi fase I yang dikelola secara terintegrasi, lintas sektor.

Proyek hilirisasi sebagai fondasi penguatan struktur industri nasional dan pengurangan ketergantungan impor secara bertahap.

Baca Juga: Pakar Sebut Peran Danantara sebagai Investor Pasar Modal Sudah Tepat

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menjelaskan bahwa program hilirisasi merupakan agenda strategis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjadi salah satu fokus utama Danantara Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi nasional.

Menurut dia, awal proyek diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan nilai tambah industri maupun penyerapan tenaga kerja.