jpnn.com, JAKARTA - Danantara Indonesia membukukan laba bersih Rp203,4 triliun untuk periode sembilan bulan (Maret-Desember 2026) dalam laporan keuangan konsolidasian perdananya untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Torehan positif tersebut tak lepas dari komitmen transformasi dan proses streamlining yang terus berjalan sejak pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) tersebut.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto menilai Danantara Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain menjalankan fungsi komersial, Danantara menjadi katalisator pertumbuhan melalui investasi di sektor riil yang memberikan dampak ekonomi dan menyerap tenaga kerja secara signifikan.

"Ini yang diharapkan dari Danantara, tugasnya bukan di commercial aspect, tetapi juga di fungsi strategis sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi," ujar Toto dalam keterangannya terkait kinerja tahun pertama dan laporan keuangan konsolidasian Danantara 2025 di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Menurut Toto, investasi Danantara pada sektor riil menjadi salah satu aspek penting yang perlu terus diperkuat. Investasi tersebut diharapkan tidak hanya menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi.

"Jadi, investasi Danantara di sektor riil yang bisa menyerap tenaga kerja signifikan sangat diharapkan," ucapnya.

Toto juga menilai penurunan Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan hal yang positif seiring dengan perubahan mekanisme pengelolaan keuangan BUMN setelah kehadiran Danantara.