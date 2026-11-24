jpnn.com, JAKARTA - Konsolidasi empat perusahaan manajer investasi (MI) menjadi PT Danareksa Investment Management Indonesia atau Danareksa Investments dinilai berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional.

Empat perusahaan yang bergabung tersebut ialah PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management, dan PT PNM Investment Management.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan kemudahan akses terhadap pasar modal melalui smartphone harus diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat.

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Terlebih, saat ini berbagai produk investasi dapat diakses dengan modal awal relatif kecil dan proses administrasi yang semakin mudah.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen.

Sementara itu, indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 93,61 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan SNLIK tahun sebelumnya, dengan indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan inklusi keuangan 92,74 persen.

Menurut dia, kehadiran Danareksa Investments dengan total dana kelolaan gabungan mencapai Rp 172,5 triliun per 5 November 2026 menjadi peluang untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi.