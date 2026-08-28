Danareksa Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa di NTT

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - PT Danareksa (Persero) bersama tujuh anggota holding kawasan industri, tenant, karyawan dan mitra menghimpun bantuan senilai Rp423 juta bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penghimpunan sekaligus penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), anggota holding yang memiliki jarak terdekat ke lokasi bencana, sehingga seluruh dana bisa segera diwujudkan menjadi kebutuhan pokok dan dikirim ke lapangan.

Kolaborasi lintas ekosistem tersebut diharapkan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak sekaligus membentuk pola respons kemanusiaan yang semakin terkoordinasi di seluruh jaringan kawasan industri Danareksa.

“Sebagai holding kawasan industri yang berorientasi pada penciptaan nilai, kami berkomitmen mengoptimalkan jaringan, skala, dan kapasitas bisnis sebagai kekuatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Direktur Utama PT Danareksa Ngurah Wirawan.

"Kami berterima kasih karena ekosistem kawasan industri, tenant, karyawan dan mitra bergerak kolektif untuk mendukung percepatan pemulihan masyarakat terdampak gempa di NTT," imbuhnya.

Dana yang terhimpun dialokasikan untuk kebutuhan paling mendesak sesuai permintaan posko, antara lain 9,5 ton beras, lebih dari 1.100 porsi makanan siap saji, 300 liter minyakgoreng, serta lebih dari 500 unit susu siap minum dan susu formula.

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Bantuan juga mencakup lebih dari 200 unit perlengkapan istirahat berupa kasur lipat, bantal, sarung, dan terpal, ditambah lebih dari 440 unit kebutuhan kebersihan keluarga seperti popok bayi, popok lansia, serta sikat dan pasta gigi.

Kontribusi mengalir dari PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Kawasan Industri Makassar, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda), PT Kawasan Industri Terpadu Batang, dan SIER, beserta karyawan dan tenant di dalamnya.