Danareksa Tingkatkan Daya Saing UMKM Perempuan Penyandang Disabilitas

jpnn.com, MEDAN - PT Danareksa atau Holding BUMN Danareksa bekerja sama dengan Alunjiva kembali menghadirkan program 'Difablepreneur untuk Indonesia Inklusif'.

Program berkelanjutan yang dimulai sejak 2022 ini diikuti lebih dari 100 peserta UMKM dan kini hadir di Kota Medan sebagai salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera.

Program ini ditujukan khusus bagi UMKM perempuan penyandang disabilitas untuk memberikan akses pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas usaha.

Sebanyak 25 peserta yang merupakan pejuang usaha mikro di bidang kuliner dan kerajinan mengikuti pelatihan yang berlangsung secara luring pada 10–12 September 2025 di Kota Medan, dan akan dilanjutkan dengan materi pembelajaran daring.

Direktur Manajemen Risiko sekaligus Plt. Direktur Keuangan Holding BUMN Danareksa, Avianto Istihardjo menegaskan komitmen Danareksa untuk terus mendukung pemberdayaan UMKM perempuan disabilitas.

“Program Difablepreneur adalah komitmen kami mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia, khususnya bagi teman-teman disabilitas perempuan yang luar biasa tangguh. Kami memahami UMKM yang dirintis oleh teman-teman disabilitas masih menghadapi keterbatasan, baik akses pada modal, pendampingan, dan akses pasar yang memadai. Danareksa melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hadir untuk mengurangi keterbatasan tersebut,” jelasnya.

UMKM penyandang disabilitas, khususnya perempuan di sejumlah kota di Indonesia, masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses pelatihan yang relevan dengan usaha mereka, mulai dari manajemen keuangan, pemasaran, desain produk, hingga pembukuan sederhana.

Melihat minimnya pelatihan yang memang diperuntukkan khusus bagi UMKM disabilitas di berbagai wilayah, Danareksa bersama Alunjiva membuka peluang melalui rekrutmen terbuka, bekerja dengan komunitas lokal untuk menjaring peserta yang tepat dan memberikan dukungan yang sesuai kebutuhan mereka.