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Danau Buatan Akan Direvitalisasi Lebih Memikat, Pemko Pekanbaru Siapkan Nama Baru

Danau Buatan Akan Direvitalisasi Lebih Memikat, Pemko Pekanbaru Siapkan Nama Baru
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Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berencana menyulap kawasan wisata Danau Buatan di Kecamatan Rumbai, menjadi destinasi wisata baru yang lebih menarik dan representatif bagi masyarakat.

Kawasan tersebut akan direvitalisasi dengan konsep ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) yang mengedepankan keindahan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan.

Tak hanya melakukan pembenahan kawasan, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan opsi perubahan nama Danau Buatan menjadi Danau Lestari.

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Nama tersebut dinilai lebih mencerminkan konsep pengembangan kawasan wisata yang asri dan berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan rencana revitalisasi saat ini masih dalam tahap persiapan.

Pemko tengah melihat kondisi kawasan secara langsung sekaligus membahas desain penataan yang akan diterapkan.

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Menurut Agung, kawasan Danau Buatan nantinya diharapkan memiliki wajah baru dan menjadi ruang publik yang nyaman, indah, serta menjadi salah satu pilihan wisata unggulan masyarakat Pekanbaru.

“Ini sedang kami lihat dan desain bagaimana Danau Buatan menjadi ruang terbuka hijau dan biru. Rencananya ada di PUPR, tetapi untuk pengerjaannya nanti kami minta bantuan Pak Menteri PU,” kata Agung Senin (2/11).

Danau Buatan akan direvitalisasi dengan konsep ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) yang mengedepankan keindahan, kenyamanan.

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