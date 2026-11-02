Danau Buatan Akan Direvitalisasi Lebih Memikat, Pemko Pekanbaru Siapkan Nama Baru
jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berencana menyulap kawasan wisata Danau Buatan di Kecamatan Rumbai, menjadi destinasi wisata baru yang lebih menarik dan representatif bagi masyarakat.
Kawasan tersebut akan direvitalisasi dengan konsep ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) yang mengedepankan keindahan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan.
Tak hanya melakukan pembenahan kawasan, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan opsi perubahan nama Danau Buatan menjadi Danau Lestari.
Nama tersebut dinilai lebih mencerminkan konsep pengembangan kawasan wisata yang asri dan berorientasi pada pelestarian lingkungan.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan rencana revitalisasi saat ini masih dalam tahap persiapan.
Pemko tengah melihat kondisi kawasan secara langsung sekaligus membahas desain penataan yang akan diterapkan.
Menurut Agung, kawasan Danau Buatan nantinya diharapkan memiliki wajah baru dan menjadi ruang publik yang nyaman, indah, serta menjadi salah satu pilihan wisata unggulan masyarakat Pekanbaru.
“Ini sedang kami lihat dan desain bagaimana Danau Buatan menjadi ruang terbuka hijau dan biru. Rencananya ada di PUPR, tetapi untuk pengerjaannya nanti kami minta bantuan Pak Menteri PU,” kata Agung Senin (2/11).
Danau Buatan akan direvitalisasi dengan konsep ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) yang mengedepankan keindahan, kenyamanan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kabel Semrawut Sepanjang 6.225 Meter Ditertibkan, Pemko Pekanbaru Lanjutkan Penataan
- Pemko Pekanbaru Targetkan 60 Km Jalan Tuntas Tahun Ini, Kualitas Pekerjaan Jadi Prioritas Wali Kota
- Jaga Anak dari Asap, Pemko Pekanbaru Terapkan PJJ 2 Hari
- DPRD Kota Pekanbaru: Pemko Realisasikan Aspirasi Masyarakat, Jalan Banyak Diperbaiki
- Teken MoU dengan Pemkot Bandung, Agung Nugroho Dorong Pekanbaru Menuju Kota Metropolitan
- HUT ke-242 Kota Pekanbaru, Pemko Siapkan Festival Kue Talam Durian Sepanjang 1 KM