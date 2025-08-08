menu
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Dang Thi Hong Jadi Sorotan Setelah Bawa Vietnam Menang Lawan Timnas Voli Putri

Dang Thi Hong Jadi Sorotan Setelah Bawa Vietnam Menang Lawan Timnas Voli Putri

Dang Thi Hong Jadi Sorotan Setelah Bawa Vietnam Menang Lawan Timnas Voli Putri
Selebrasi Dang Thi Hong (12) setelah membawa Vietnam raih kemenangan melawan Indonesia pada Kejuaraan Dunia U-21 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (7/8). Foto: Dok. Volleyball World

jpnn.com, SURABAYA - Vietnam membuat kejutan dengan meraih kemenangan perdana di FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 melawan Indonesia.

Dalam laga yang digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (7/8), skuad asuhan Nguyen Trong Linh itu menang dengan skor 3-0 (25-15, 25-16, 25-18).

Kapten Vietnam yakni Dang Thi Hong menjadi topskor dengan mengoleksi 21 angka.

Sepanjang pertandingan, serangan pemain kelahiran 12 Agustus 2006 itu tidak mampu dibendung para pemain Timnas Voli Putri Indonesia.

Pemain asal klub Thai Nguyen tersebut tampil apik dengan mengemas 15 poin dari spike, empat block, serta dua kali serve ace.

Pencapaian apiknya tersebut membuat Timnas Voli Putri Indonesia tidak bisa keluar dari tekanan lawan.

Pemain Vietnam lainnya yang gemilang yakni Ngo Thi Bich Hue dengan tambahan 11 poin.

Hasil tersebut membuat Vietnam mengikuti jejak tim lainnya di Pool A yakni Argentina, dan Serbia yang juga meraih kemenangan di laga perdana.

Dang Thi Hong menjadi sorotan setelah membawa Vietnam raih kemenangan melawan Indonesia di Kejuaraan Dunia U-21 2025, Kamis (7/8)

