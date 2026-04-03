Daniel Muttaqien Pimpin Golkar Jabar, Jaro Ade Dorong Sinergi dan Konsolidasi

Musyawarah Daerah (M Fotusda) XI Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Jawa Barat menetapkan Daniel Muttaqien Syaifuddin sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat masa bakti 2025–2030. Foto: Golkar

jpnn.com, BOGOR - Tokoh Golkar Jawa Barat, Ade Ruhandi atau Jaro Ade, menyampaikan pandangannya terkait arah partai pascapelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI di The Trans Luxury Hotel, Kamis (2/4).

Adapun Musda XI menetapkan Daniel Muttaqien Syaifuddin sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat masa bakti 2025–2030.

Jaro Ade pun mengapresiasi seluruh panitia organizing committee (OC) dan steering committee (SC) yang telah menyelenggarakan Musda dengan sukses dan kondusif.

Baca Juga:

Selain itu, Jaro Ade memberikan penghargaan kepada Ketua DPD Golkar Jawa Barat sebelumnya, Ace Hasan Syadzily, yang dinilai berhasil membawa Golkar Jawa Barat menjadi partai besar dan dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, kepemimpinan baru diharapkan mampu memperkuat posisi Golkar di tengah masyarakat Jawa Barat.

“Ke depan, Golkar Jabar harus bisa lebih merakyat dan menjadi garda terdepan dalam pilar demokrasi di Jawa Barat,” ujar Jaro Ade, dalam keterangannya, Jumat (3/4).

Baca Juga:

Dia menambahkan, Golkar Jabar juga diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi dan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menjalankan program-program pro rakyat.

“Selain sebagai wadah dan penyalur aspirasi masyarakat, Golkar Jabar juga diharapkan dapat bermitra dengan pemangku jabatan dengan baik, bersinergi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dan terus berkordinasi kepada Gubernur Dedi Mulyadi untuk menyukseskan segala bentuk program pro rakyat,” katanya.

Jaro Ade dorong kepemimpinan Daniel Muttaqien perkuat Golkar Jabar dan percepat konsolidasi.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co