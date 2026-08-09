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Danijel Loncar Bikin Persib Punya 7 Bek Tengah, Waduh Gila!

Danijel Loncar Bikin Persib Punya 7 Bek Tengah, Waduh Gila!
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Ilustrasi Persib Bandung. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Juru Taktik Persib Bandung Igor Tolic mengungkapkan alasannya mendatangkan bek Kroasia Danijel Loncar.

Tolic mengatakan Loncar dibutuhkan untuk menghadapi musim 2026/2027 yang padat buat Persib.

Kehadiran pemain berusia 29 tahun itu dinilai penting untuk memperkuat lini pertahanan Pangeran Biru.

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Loncar sepakat bergabung dengan Persib dengan kontrak berdurasi dua tahun.

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Pemain yang sebelumnya memperkuat Pogon Szczecin tersebut menjadi tambahan kekuatan di sektor bek tengah.

Tolic menilai kedalaman skuad menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan Persib.

Pelatih Persib Kang Igor Tolic sekarang memiliki keleluasaan dalam menentukan komposisi pertahanan sesuai kebutuhan pertandingan.

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