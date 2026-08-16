menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Danijel Loncar Gabung Persib Bandung, Igor Tolic Ungkap Syarat untuk Debut

Danijel Loncar Gabung Persib Bandung, Igor Tolic Ungkap Syarat untuk Debut

Danijel Loncar Gabung Persib Bandung, Igor Tolic Ungkap Syarat untuk Debut
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain baru Persib, Danijel Loncar, mengikuti sesi latihan tim dalam agenda training center di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung mendapat tambahan tenaga di sektor pertahanan setelah Danijel Loncar mulai mengikuti pemusatan latihan di Bali.

Namun, bek asal Kroasia tersebut belum langsung masuk daftar pemain yang diturunkan dalam laga uji coba kontra Sabah FC.

Pelatih Persib Igor Tolic memilih memberikan waktu kepada pemain berpostur 189 cm itu untuk memulihkan kondisi setelah perjalanan panjang dari Eropa.

Baca Juga:

Igor Tolic Tak Mau Ambil Risiko

Bagi Tolic, kondisi fisik menjadi pertimbangan utama sebelum Loncar menjalani pertandingan pertamanya bersama Maung Bandung.

"Dia masih belum siap, sama seperti ketika (Mariano) Peralta datang. Ada jet lag dan penyesuaian tubuh dan dia harus benar-benar fit, istirahat cukup lalu tidur dengan baik."

"Dia perlu menjalani setidaknya 6–7 sesi latihan yang baik sebelum kami memainkannya dalam pertandingan," jelasnya.

Baca Juga:

Peluang Debut Danijel Loncar

Loncar berpeluang mendapatkan kesempatan tampil ketika Persib menghadapi Bali United dalam pertandingan uji coba berikutnya pada Selasa (18/8/2026).

Tolic akan lebih dahulu melihat respons tubuh sang pemain selama menjalani latihan. Jika proses adaptasinya berjalan sesuai rencana, Loncar berpotensi mendapat menit bermain untuk mulai memahami karakter permainan Persib.

Danijel Loncar sudah bergabung dengan Persib Bandung. Namun, Igor Tolic ternyata memberi syarat tertentu sebelum sang bek menjalani debut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI