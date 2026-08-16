Danijel Loncar Gabung Persib Bandung, Igor Tolic Ungkap Syarat untuk Debut

jpnn.com - Persib Bandung mendapat tambahan tenaga di sektor pertahanan setelah Danijel Loncar mulai mengikuti pemusatan latihan di Bali.

Namun, bek asal Kroasia tersebut belum langsung masuk daftar pemain yang diturunkan dalam laga uji coba kontra Sabah FC.

Pelatih Persib Igor Tolic memilih memberikan waktu kepada pemain berpostur 189 cm itu untuk memulihkan kondisi setelah perjalanan panjang dari Eropa.

Igor Tolic Tak Mau Ambil Risiko

Bagi Tolic, kondisi fisik menjadi pertimbangan utama sebelum Loncar menjalani pertandingan pertamanya bersama Maung Bandung.

"Dia masih belum siap, sama seperti ketika (Mariano) Peralta datang. Ada jet lag dan penyesuaian tubuh dan dia harus benar-benar fit, istirahat cukup lalu tidur dengan baik."

"Dia perlu menjalani setidaknya 6–7 sesi latihan yang baik sebelum kami memainkannya dalam pertandingan," jelasnya.

Peluang Debut Danijel Loncar

Loncar berpeluang mendapatkan kesempatan tampil ketika Persib menghadapi Bali United dalam pertandingan uji coba berikutnya pada Selasa (18/8/2026).

Tolic akan lebih dahulu melihat respons tubuh sang pemain selama menjalani latihan. Jika proses adaptasinya berjalan sesuai rencana, Loncar berpotensi mendapat menit bermain untuk mulai memahami karakter permainan Persib.