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Danijel Loncar Tak Pikir Panjang Gabung Persib Bandung, Ternyata Ini Alasannya

Danijel Loncar Tak Pikir Panjang Gabung Persib Bandung, Ternyata Ini Alasannya
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Bek kanan Persib, Danijel Loncar. Foto: persib.co.id

jpnn.com - Bagi Danijel Loncar, menerima pinangan Persib Bandung merupakan keputusan mudah.

Pemain asal Kroasia yang lahir pada 26 Juni 1997 tersebut direkrut dari Pogon Szczecin, klub yang berkompetisi di Ekstraklasa, Liga Polandia.

Danijel Loncar sekaligus melengkapi kuota pemain asing Persib setelah klub melepas Ramon Tanque.

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Pemain berusia 29 tahun itu mengaku antusias bergabung dengan Maung Bandung. Dia menyebut sudah banyak mendengar cerita positif mengenai klub asal Kota Bandung tersebut, terutama tentang dukungan suporter.

"Saya sangat antusias berada di sini, terutama saat melihat begitu banyak pendukung dan betapa besar dukungan yang mereka berikan."

"Saya juga tidak sabar menunggu pekan depan untuk melihat mereka di stadion, dan kita bisa merayakannya bersama-sama," kata Danijel di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (3/9/2026).

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Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu juga mengungkapkan proses rekrutmen yang dilakukan Persib terhadap dirinya.

Dia mengaku mendapat banyak informasi dari dua rekannya, Luka Menalo dan Balsa Sekulic. Keduanya turut meyakinkan Danijel untuk menerima tawaran Persib.

Danijel Loncar mengungkap alasan mudah menerima pinangan Persib Bandung. Bek asal Kroasia itu antusias bergabung dan tak sabar bertemu Bobotoh di stadion.

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