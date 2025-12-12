Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV GM FKPPI

jpnn.com - SERPONG - Generasi Muda FKPPI menggelar Penataran Kader Organisasi Tingkat Purna (Tarkorna) XV di Kodiklat TNI, Serpong, yang dibuka oleh Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI Letnan Jenderal Mohamad Naudi Nurdika, Kamis (11/12).

Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti mengatakan bahwa 11 Desember 2025 menjadi tonggak sejarah penting. Tarkorna XV kali ini mengimplementasikan kurikulum baru dengan standar seleksi yang jauh lebih ketat dibandingkan angkatan sebelumnya.

"Sistem pendidikan GM FKPPI membuka lembaran baru. Kami mulai menggunakan sistem dan aplikasi IT berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dikembangkan langsung oleh kader-kader muda GM FKPPI. Ini adalah upaya nyata kami melakukan transformasi di aspek pendidikan kader," katanya.

Pria yang akrab disapa DRS ini menjelaskan perubahan paradigma organisasi. Dahulu di setiap perhelatan Tarkorna organisasi lebih mengejar kuantitas massa, mulai saat ini GM FKPPI mengubah haluan untuk fokus mencetak kualitas.

"Tentu saja perubahan yang kami lakukan masih jauh dari sempurna, tetapi kami yakin ini merupakan langkah awal menuju perbaikan yang lebih sempurna," katanya.

DRS juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada tuan rumah.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Letnan Jenderal TNI Mohamad Naudi Nurdika selaku Dankodiklat TNI beserta seluruh jajarannya yang telah berkenan memberikan fasilitas Kodiklat TNI," tuturnya.

Dankodiklat TNI Letjen TNI Mohamad Naudi Nurdika menyambut positif semangat baru GM FKPPI.