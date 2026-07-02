Danny Glover Didiagnosis Menderita Alzheimer, Begini Kondisinya

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Aktor legendaris asal Amerika Serikat, Danny Glover mengaku didiagnosis menderita Alzheimer.

Adapun Alzheimer merupakan penyakit neurodegeneratif progresif yang menyebabkan kerusakan sel-sel otak dan mengakibatkan penurunan kemampuan kognitif.

Danny Glover mengungkap penyakit yang diderita dalam acara Today, seperti dilansir siaran The Hollywood Reporter.

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Dalam acara tersebut, aktor berusia 79 tahun itu mengatakan pertama kali didiagnosis menderita Alzheimer pada 2022, pada tahun dirinya menerima penghargaan kehormatan Oscar.

Bintang film Lethal Weapon itu mengatakan masih bisa hidup dengan penyakit yang mengikis kemampuannya dalam bergerak, berbicara, dan mengingat.

Namun, dia menyadari bahwa hidupnya akan berubah seiring dengan perkembangan penyakit tersebut.

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"Saya yakin seiring dengan perkembangannya, banyak hal yang akan berubah dan menjadi berbeda," kata Danny Glover.

Sepanjang karier, Danny Glover telah membintangi sejumlah film terkenal.