menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Danny Glover Didiagnosis Menderita Alzheimer, Begini Kondisinya

Danny Glover Didiagnosis Menderita Alzheimer, Begini Kondisinya

Danny Glover Didiagnosis Menderita Alzheimer, Begini Kondisinya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktor Danny Glover. Foto: Instagram/theacademy

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Aktor legendaris asal Amerika Serikat, Danny Glover mengaku didiagnosis menderita Alzheimer.

Adapun Alzheimer merupakan penyakit neurodegeneratif progresif yang menyebabkan kerusakan sel-sel otak dan mengakibatkan penurunan kemampuan kognitif.

Danny Glover mengungkap penyakit yang diderita dalam acara Today, seperti dilansir siaran The Hollywood Reporter.

Baca Juga:

Dalam acara tersebut, aktor berusia 79 tahun itu mengatakan pertama kali didiagnosis menderita Alzheimer pada 2022, pada tahun dirinya menerima penghargaan kehormatan Oscar.

Bintang film Lethal Weapon itu mengatakan masih bisa hidup dengan penyakit yang mengikis kemampuannya dalam bergerak, berbicara, dan mengingat.

Namun, dia menyadari bahwa hidupnya akan berubah seiring dengan perkembangan penyakit tersebut.

Baca Juga:

"Saya yakin seiring dengan perkembangannya, banyak hal yang akan berubah dan menjadi berbeda," kata Danny Glover.

Sepanjang karier, Danny Glover telah membintangi sejumlah film terkenal.

Aktor legendaris asal Amerika Serikat, Danny Glover mengaku didiagnosis menderita Alzheimer.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI