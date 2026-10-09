Danone Indonesia Dorong Akses Air Bersih & Sanitasi di Pesantren melalui Kolaborasi Lintas Sektor

jpnn.com - PASURUAN — Danone Indonesia bersama mitra menggelar Festival Akses Air Bersih dan Sanitasi Pesantren Jawa Timur bertajuk “Mengalirkan Kebaikan: Akses Air Bersih dan Sanitasi untuk Santri Indonesia” di Pesantren Ngalah, Kabupaten Pasuruan, Jatim. Kegiatan dalam rangka menyongsong Hari Santri 2026 ini menjadi ruang kolaborasi antara pesantren, pemerintah, swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong peningkatan akses air bersih, sanitasi layak, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan pesantren.

Festival yang dihadiri sekitar 3.500 peserta ini melibatkan santri Pesantren Ngalah, perwakilan pesantren di sekitar Kabupaten Pasuruan, pemerintah daerah, LSM, komunitas lokal, serta lembaga keuangan, ini mencakup talkshow serta pameran edukasi meliputi materi nutrisi, hidrasi sehat dan sumber daya air berkelanjutan. Salah satu agenda utama festival adalah pengukuhan Duta Santri BESTARI (Bersih, Sehat, Tangguh, dan Mandiri), yaitu para santri terpilih yang akan menjadi agen perubahan dan penggerak perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pesantren.

Para Duta Santri BESTARI diharapkan mampu menginspirasi sesama santri untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya akses air bersih, sanitasi yang layak, serta praktik higiene sehari-hari sebagai bagian dari pembentukan karakter dan budaya hidup sehat di pesantren.

Public Affairs & Sustainability Director Danone Indonesia Karyanto Wibowo mengatakan pesantren memiliki peran strategis sebagai pusat pembelajaran dan pembentukan karakter yang memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya menghadirkan akses air bersih dan sanitasi layak tidak hanya tentang menyediakan fasilitas, tetapi juga menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat diteladani oleh para santri, serta diteruskan kepada keluarga dan komunitas di sekitarnya.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap makin banyak pesantren yang dapat membangun lingkungan yang sehat sekaligus menjadi perubahan yang menginspirasi dan membawa dampak positif bagi masyarakat luas,” kata Karyanto dalam siaran pers, Kamis (8/10).

Akses terhadap air bersih dan sanitasi masih menjadi tantangan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), akses sanitasi layak secara nasional pada 2024 mencapai 83,60 persen. Ini berarti masih terdapat sekitar 45,4 juta masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak. Hampir 25 juta penduduk juga disebut belum menggunakan toilet, sementara baru sekitar 7 persen air limbah domestik yang diolah secara aman. Tantangan tersebut juga dirasakan di lingkungan pesantren. Indonesia memiliki lebih dari 34.000 pondok pesantren dengan jutaan santri yang tinggal dalam sistem asrama.

Data dari survei yang dilakukan Serikat Ekonomi Pesantren pada 2024 terhadap 210 pondok pesantren di wilayah Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, menunjukkan baru sekitar 54 persen pesantren memiliki akses air bersih layak, sementara hanya 38 persen yang punya fasilitas sanitasi memadai. Kondisi hunian yang padat, penggunaan fasilitas secara bersama, serta perlunya penguatan edukasi PHBS membuat akses air bersih dan sanitasi menjadi bagian penting dalam mendukung lingkungan belajar yang sehat dan produktif bagi santri.

Sebagai bagian dari komitmen Danone Indonesia melalui Danone Impact Journey, Program Air Bersih dan Sanitasi telah memberikan manfaat kepada lebih dari 500.000 jiwa di berbagai wilayah di Indonesia. Program tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup edukasi PHBS, pengelolaan lingkungan, serta penguatan tata kelola berbasis komunitas termasuk pesantren di dalamnya.