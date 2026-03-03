Danone Indonesia & IPB University Teken Kerja Sama Praktik Kerja Ahli Gizi

jpnn.com, JAKARTA - Peran ahli gizi atau nutrisionis dituntut makin adaptif di tengah berbagai tantangan gizi dan kesehatan masyarakat.

Selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan isu kesehatan masyarakat Danone Indonesia menjalin kerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University dalam penyelenggaraan Program Praktik Kerja Profesi (Internship) bagi mahasiswa Pendidikan Profesi Nutrisionis.

Program ini bekerja sama dengan divisi Healthcare Nutrition (HN) Danone Indonesia, yang merupakan unit khusus yang berfokus pada ilmu gizi serta implementasi program edukasi kesehatan masyarakat berbasis bukti.

Baca Juga: Danone Specialized Nutrition Indonesia Hadirkan Health Corner

Medical Science Director Danone Indonesia, Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK menyampaikan bahwa kolaborasi ini menegaskan komitmen Danone Indonesia dalam memperkuat pengembangan SDM kesehatan yang adaptif dan berorientasi pada praktik nyata.

Menurut dia, tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks menuntut pendekatan yang kolaboratif dan berbasis bukti.

Sebagai bagian dari komitmen global pihaknya melalui Danone Impact Journey yang bertumpu pada pilar People, Health, dan Environment.

Danone percaya bahwa penguatan talenta kesehatan merupakan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan publik.

dr. Ray menjelaskan kerja sama program praktik kerja ini membuka ruang pembelajaran aplikatif, di mana mahasiswa, khususnya program studi nutrisionis dapat terlibat langsung dalam riset, program screening kesehatan, serta inisiatif community development berbasis sains yang dijalankan dari sisi industri.