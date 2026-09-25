Danone Indonesia: Kesehatan & Keamanan Adalah Prioritas Utama

jpnn.com, JAKARTA - Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan di tengah derasnya arus informasi di media sosial masyarakat diimbau memastikan kebenaran dari lembaga yang berwenang.

Hal itu diungkapkan Arif seusai beredarnya kembali berbagai informasi terkait penarikan produk susu formula di sejumlah negara.

Situasi ini memunculkan pertanyaan di kalangan orang tua mengenai keamanan produk yang beredar di Indonesia.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI telah menyampaikan penjelasan terkait tindak lanjut notifikasi keamanan pangan global pada produk formula bayi tertentu.

Berdasarkan keterangan resmi BPOM yang dipublikasikan pada Januari 2026, produk yang ditindaklanjuti di Indonesia adalah produk dan nomor bets yang telah disebutkan secara spesifik dalam pengumuman regulator.

Produk Danone Indonesia, yaitu SGM, Bebelac dan Nutrilon Royal yang beredar secara resmi di Indonesia tidak termasuk dalam daftar produk maupun nomor bets yang diumumkan untuk ditarik dari peredaran.

"Kesehatan dan keamanan konsumen adalah prioritas utama kami, dan semua produk kami sepenuhnya mematuhi peraturan keamanan pangan yang berlaku,” ungkap Arif, Senin (25/9).

Dia menjelaskan seluruh produk Danone yang tersedia di Indonesia aman untuk dikonsumsi.