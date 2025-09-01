Danone Specialized Nutrition Ungkap Nutrisi Jadi Fondasi Utama Kesehatan Preventif

jpnn.com, JAKARTA - Survei Kesehatan Indonesia 2024 menunjukkan 23,8 persen anak di bawah usia lima tahun mengalami anemia. Survei Status Gizi Indonesia 2024 Kementerian Kesehatan RI juga mencatat 19,8 persen anak menderita stunting.

Selain itu, angka kelahiran prematur masih menjadi perhatian serius karena berisiko pada tumbuh kembang optimal anak.

The World Bank memperkirakan investasi pada nutrisi dapat meningkatkan produktivitas ekonomi di negara berpendapatan rendah dan menengah hingga USD 110 miliar.

Baca Juga: Sarihusada dan Danone Ecosystem Perkuat Ketahanan Peternak Indonesia

Hal ini menunjukkan nutrisi bukan sekadar pelengkap, melainkan strategi utama dalam pencegahan yang mampu menekan biaya kesehatan sekaligus menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan.

Sejalan dengan itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa gizi yang lebih baik berkorelasi dengan peningkatan kesehatan pada anak, ibu, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, serta kehamilan dan persalinan yang lebih aman.

Medical & Scientific Affairs Director Nutricia Sarihusada, Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH menyatakan fakta tersebut menegaskan pentingnya pendekatan preventif melalui nutrisi lebih efektif dibandingkan hanya menunggu penyakit muncul.

Dr. Ray menyebut dalam upaya mendorong transformasi kesehatan preventif, Danone Specialized Nutrition Indonesia berpartisipasi dalam forum internasional Healthcare Innovation Leaders Asia 2025 yang diselenggarakan di Jakarta pada 27–28 Agustus 2025.

Forum ini menjadi wadah kolaborasi antara pemimpin kesehatan, pembuat kebijakan, serta inovator global untuk membahas tantangan kesehatan.