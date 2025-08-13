Danrem 151/Binaiya Sutradarai Film 'Janji Senja', Pangdam XV/Pattimura Beri Apresiasi Positif

jpnn.com, AMBON - Sebuah karya seni sarat pesan moral lahir dari tangan seorang prajurit.

Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva, S.IP., M.Han., yang menjabat Danrem 151/Binaiya, tidak hanya memimpin di medan tugas, tetapi juga sukses duduk di kursi sutradara film “Janji Senja”.

Film ini sebagai perwujudan dari Pembinaan Teritorial Modern di Korem 151/Binaiya.

Mahakarya melalui film ini menghadirkan kisah yang menghidupkan kearifan lokal Maluku, dibalut nilai kesetiaan, doa dan air mata seorang ibu, serta keberanian seorang perempuan Maluku menggapai cita-cita sebagai Korps Wanita Angkatan Darat/Kowad.

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, memberikan apresiasi tinggi kepada Sang Danrem yang memiliki Multi Talenta dan Profesional dlm melaksanakan tugas.

Meski baru melihat trailernya, film ini begitu padat makna dari pengorbanan, kecintaan pada tanah kelahiran, hingga semangat pantang menyerah.

Baca Juga: Danrem Brigjen TNI Antoninho Tekankan Pentingnya Komunikasi Sosial untuk Cegah Potensi Konflik

“Janji Senja" bukan sekadar tontonan, tetapi cermin budaya dan inspirasi bagi siapa saja,” ujar Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto saat melaksanakan Podcast di Korem 151/Binaiya, Kota Ambon, Selasa (12/8/2025).

Film “Janji Senja” dijadwalkan tayang serentak di seluruh Indonesia pada 25 September 2025.