Danza Z9 GT, Mobil Listrik yang Punya Tenaga Besar, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Danza kembali menambah jajaran produk barunya melalui kehadiran mobil listrik Z9 GT di Indonesia pada Rabu (14/10).

Mobil listrik itu ditawarkan dengan performa tinggi dengan dukungan tiga motor listrik hingga teknologi pengendalian canggih.

Konfigurasi tiga motor listrik itu menawarkan tenaga hingga 850 kW, setara 1.156 PS atau 1.142 hp, dan torsi 1.210 Nm.

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Danza mengeklaim mobil itu berakselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam dalam waktu 2,7 detik.

Di atas kertas, klaim ini artinya hampir menyerupai akselerasi awal mobil balap F1 yang umumnya mencapai 100 km/jam dalam sekitar 2,5–2,6 detik.

Sementara itu, jarak tempuhnya dalam sekali pengisian daya diklaim mencapai 701 kilometer berdasarkan standar pengujian NEDC.

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"Z9 GT mempresentasikan semua teknologi yang diusung oleh Danza sebagai premium luxury brand. Dengan performa, kenyamanan, dan kemewahan menjadi satu," ujar Head of Product PT BYD Motor Indonesia, Bobby Bharata, pada peluncuran mobil listrik tersebut di Jakarta, Rabu.

Danza Z9 GT dilengkapi sistem kemudi roda belakang yang dapat berbelok hingga 15 derajat, dengan radius putar 4,62 meter.