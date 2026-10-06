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Dapat Dana Revitalisasi Rp1,5 Miliar, SDN 83 Gresik: Terima Kasih Pak Prabowo & Kemendikdasmen

Dapat Dana Revitalisasi Rp1,5 Miliar, SDN 83 Gresik: Terima Kasih Pak Prabowo & Kemendikdasmen
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Dapat bantuan dana revitalisasi Rp1,5 miliar, Kepala SDN 83 Gresik mengungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Kemendikdasmen. Foto dok. JPNN

jpnn.com, GRESIK - Kabar menggembirakan akhirnya datang bagi keluarga besar UPT SD Negeri 83 Gresik dan masyarakat Desa Petisbenem, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Setelah sekian lama menantikan perbaikan kondisi sekolah, harapan mereka kini segera terwujud.

UPT SD Negeri 83 Gresik mendapat bantuan dana revitalisasi sarana dan prasarana senilai Rp1,5 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

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Bantuan tersebut disambut penuh rasa syukur oleh pihak sekolah. Pasalnya, kondisi sejumlah fasilitas di sekolah itu sudah lama rusak dan membutuhkan perbaikan.

Kepala UPT SD Negeri 83 Gresik Titik Yuliatin S.Pd. mengaku sangat bersyukur atas perhatian pemerintah pusat terhadap sekolah yang dipimpinnya.

Menurut Titik, bantuan tersebut memang sudah sangat dinantikan, baik oleh pihak sekolah maupun masyarakat sekitar.

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"Alhamdulillah, terima kasih Pak Prabowo, Pak Mendikdasmen dan juga Pak Dirjen Gogot yang langsung cepat turun tangan memberikan bantuan kepada kami. Sudah lama masyarakat menanti dan ini memang sangat kami butuhkan," kata Titik kepada JPNN, Selasa (6/10).

Titik menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta jajaran Kemendikdasmen yang telah memberikan perhatian terhadap kondisi UPT SD Negeri 83 Gresik.

Dapat bantuan dana revitalisasi Rp1,5 miliar, Kepala SDN 83 Gresik mengungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Kemendikdasmen

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