Dapat Dana Rp 55 Triliun, BRI Fokus Salurkan Kredit UMKM dan Program Prioritas Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Hery Gunardi mengapresiasi mengapresiasi kepercayaan pemerintah dalam penempatan dana sebesar Rp 55 triliun.
Seperti diketahui pada Jumat (12/09) Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI telah menempatkan dana dengan total Rp200 triliun kepada 5 bank milik negara dengan tujuan meningkatkan likuiditas di sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Adapun BRI, Mandiri dan BNI masing masing mendapatkan Rp 55 triliun sementara BTN mendapatkan Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun.
Menurut Hery, penempatan itu menjadi bukti nyata dukungan pemerintah kepada perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
"BRI akan memastikan pembiayaan terus mengalir ke sektor riil, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia termasuk program prioritas pemerintah," kata Heri dikutip, Jumat (19/9).
Lebih lanjut, Hery Gunardi menegaskan BRI akan menyalurkan pembiayaan secara prudent dengan penerapan manajemen risiko yang kuat.
Dia menjelaskan dari sisi penyaluran kredit, BRI mampu tumbuh 6,0 persen YoY menjadi Rp 1.416,6 triliun pada akhir Triwulan II 2025.
Dari total kredit yang disalurkan tersebut, penyaluran kredit UMKM tercatat mencapai Rp 1.137,84 triliun atau setara 80,32 persen dari total portofolio pembiayaan BRI.
BRI mengapresiasi mengapresiasi kepercayaan pemerintah dalam penempatan dana sebesar Rp 55 triliun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kampar Hebat Resmi Diluncurkan di Candi Muara Takus
- Pinjamin Dukung Bulan Inklusi Keuangan 2025 Lewat Penguatan Literasi
- Menko Pemberdayaan Masyarakat & Kementerian UMKM Perkuat Legalitas Nasabah PNM
- Panja Daya Saing Industri Diharapkan Jawab Kebutuhan Pasar Global
- Bank Mandiri Gelar Livin’ Fest 2025, Expo UMKM dan Ekonomi Kreatif, Catat Waktunya!
- Cak Imin Ingin Kucuran Dana Rp 200 T di Perbankan Bisa Turut Dirasakan UMKM