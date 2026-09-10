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Dapat Dukungan Langsung dari Bobotoh, Igor Tolic Berjanji Begini

Dapat Dukungan Langsung dari Bobotoh, Igor Tolic Berjanji Begini
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Persib Bandung mendapatkan suntikan semangat dari Bobotoh yang datang memenuhi tribune GBLA menjelang pertandingan lawan Persija Jakarta. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persib Igor Tolic takjub dengan dukungan Bobotoh yang diberikan kepada pemain menjelang laga penting melawan Persija Jakarta

Duel el clasico Indonesia itu akan tersaji di pekan ke dua BRI Super League 2026/2027 dan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Sabtu (12/9/2026) sore. 

Dukungan Bobotoh itu dihadirkan di sesi terakhir latihan menjelang laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (10/9). Setelah menyelesaikan latihan, para pemain memasuki area stadion utama dan teriakan Bobotoh menyambutnya. 

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Seluruh pemain mendatangi tiap tribune dan berbincang langsung dengan perwakilan kelompok suporter Bobotoh. 

Bagi Igor, pemandangan seperti ini sudah biasa. Dia pernah merasakannya tahun lalu, ketika masih menjadi asisten Bojan Hodak. 

Namun, dukungan kali ini terasa berbeda. Karena Igor musim ini dipercaya sebagai nakhoda baru di kubu Persib. 

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"Ini luar biasa. Seperti biasanya, musim lalu luar biasa dan kali ini lebih baik," kata Igor di GBLA. 

Juru taktik asal Kroasia itu ingin memberikan kebahagiaan kepada Bobotoh, yakni membawa pulang tiga poin dari markas rivalnya. 

Pelatih Persib Igor Tolic mengucapkan janji menjelang pertandingan sengit melawan Persija Jakarta di SUGBK, Jakarta.

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