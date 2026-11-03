Dapat Fasilitas Kepabeanan, Perusahaan Mainan Ini Buka Peluang Serap 3.000 Pekerja Lokal

jpnn.com, SEMARANG - PT Mayuanda Industrial Indonesia, produsen mainan anak yang berlokasi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mengantongi izin fasilitas kawasan berikat dari Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Raihan fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi perusahaan dan memperkuat daya saing industri manufaktur yang berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja lokal.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Agus Yulianto menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberian fasilitas kepabeanan yang mendukung pengembangan industri, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

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Komitmen tersebut terwujud melalui pemberian fasilitas kawasan berikat kepada PT Mayuanda Industrial Indonesia.

"Persetujuan kawasan berikat ini menjadi langkah strategis untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi perusahaan sekaligus memperkuat daya saing industri manufaktur," kata Agus.

Melalui fasilitas tersebut, lanjut Agus, pihaknua mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif agar pelaku industri dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta memperluas kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Diketahui, pada 2026, PT Mayuanda Industrial Indonesia memiliki kapasitas produksi yang ditargetkan mencapai 19 juta buah mainan anak-anak.

Kapasitas tersebut diproyeksikan meningkat hingga 57 juta buah pada 2030, atau tumbuh tiga kali lipat dalam kurun empat tahun.