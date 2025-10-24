Dapat Fasilitas KITE Pembebasan, Perusahaan Manufaktur Ini Siap Serap Tenaga Kerja Lokal

jpnn.com, TEGAL - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta secara resmi memberikan fasilitas fiskal Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan kepada PT Hamana Works Indonesia.

Fasilitas tersebut diberikan kepada perusahaan manufaktur yang berlokasi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah itu pada Kamis (23/10).

PT Hamana Works Indonesia merupakan salah satu perusahaan otomotif berskala internasional yang memproduksi car carrier, double carrier, dan single carrier untuk diekspor ke Jepang.

Pabrik di Kabupaten Tegal ini merupakan satu dari dua pabrik Hamana Works, dengan pabrik utama berlokasi di Jepang.

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jateng DIY R. Megah Andiarto mengatakan kehadiran PT Hamana Works Indonesia diharapkan membawa dampak ekonomi positif bagi daerah.

Mulai dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, kerja sama dengan industri kecil dan menengah, kontribusi terhadap pendidikan para pegawai dan keluarga pegawai, serta tumbuhnya usaha-usaha penunjang di sekitar kawasan industri.

Perusahaan tersebut telah menanamkan investasi sebesar Rp 49,53 miliar pada 2025 dengan proyeksi peningkatan hingga Rp 100,93 miliar di 2029.

Dari sisi ketenagakerjaan, PT Hamana Works Indonesia menyerap 71 orang tenaga kerja pada tahun ini, dan diproyeksikan meningkat menjadi 94 orang di 2029.