Dapat Laporan Warga, Anggota DPRD DKI Kenneth Sidak Jalan Rusak di Flyover Pesing

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Flyover Pesing, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis (5/2). Foto: dokumentasi tim Kenneth

jpnn.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Flyover Pesing, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis (5/2).

Sidak dilakukan tengah malam usai Kenneth mendapat banyak laporan masyarakat terkait kerusakan jalan di sepanjang jalan layang pesing ini.

“Saya menerima banyak sekali pengaduan dari masyarakat bahwa di Flyover Pesing ini jalannya banyak sekali yang berlubang,” ujar Kenneth dalam keterangannya.

“Tentu ini sangat membahayakan, bisa menjadi penyebab kecelakaan kalau terus dibiarkan,” lanjutnya.

Saat meninjau langsung ke lokasi, pria yang akrab disapa Kent itu mengungkapkan bahwa dirinya menemukan banyak lubang di jalan layang sepanjang 1,5 Km ini.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengaku sangat prihatin dengan kondisi di lapangan. Terlebih, dia menemukan banyaknya tali air yang sudah tak berfungsi.

“Saya menemukan banyak tali air yang sudah tak berfungsi. Jadi tali air ini kan fungsi utamanya untuk membuang air hujan supaya tak menggenangi jalan layang, tetapi saya lihat di sini tali airnya tertutup oleh tanaman liar,” tutur Kenneth.

Dia kemudian segera menghubungi Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti perihal temuannya di lapangan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth sidak jalan rusak di Flyover Pesing setelah mendapat laporan warga.

