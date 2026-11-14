Dapat Panggilan Timnas Indonesia, Alta Ballah Ternyata Punya Kabar Bahagia Lain
jpnn.com - Alta Ballah tengah menikmati salah satu pekan paling berkesan dalam kehidupannya.
Setelah mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali, pemain Dewa United Banten itu juga bersiap menyambut hari pernikahannya pada akhir pekan ini.
Pemanggilan tersebut menjadi pencapaian tersendiri bagi Alta yang tampil konsisten bersama Dewa United di BRI Super League 2026/27.
Kesempatan bergabung dengan Skuad Garuda pun ingin dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjukkan kualitasnya.
"Luar biasa senang dan bangga bisa mendapat kesempatan TC Timnas. Buat saya pribadi, TC ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan membuktikan kepercayaan yang sudah diberikan," kata Alta.
"Saya sangat termotivasi dan akan berusaha memberikan yang terbaik selama mendapatkan kesempatan ini," sambungnya.
Panggilan Timnas Jadi Kesempatan Berharga
Bagi Alta, kesempatan mengikuti TC bersama tim senior bukan sekadar pengalaman baru.
Bek kiri Banten Warriors tersebut ingin menjawab kepercayaan yang diberikan dengan memperlihatkan kemampuan terbaik selama menjalani latihan.
Alta Ballah tengah menikmati salah satu pekan paling berkesan dalam kehidupannya.
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