menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Dapat Panggilan Timnas Indonesia, Alta Ballah Ternyata Punya Kabar Bahagia Lain

Dapat Panggilan Timnas Indonesia, Alta Ballah Ternyata Punya Kabar Bahagia Lain

Dapat Panggilan Timnas Indonesia, Alta Ballah Ternyata Punya Kabar Bahagia Lain
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alta Ballah saat berlaga pada ajang Super League 2026/27 bersama Dewa United Banten. Foto: Dokumentasi Dewa United

jpnn.com - Alta Ballah tengah menikmati salah satu pekan paling berkesan dalam kehidupannya.

Setelah mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali, pemain Dewa United Banten itu juga bersiap menyambut hari pernikahannya pada akhir pekan ini.

Pemanggilan tersebut menjadi pencapaian tersendiri bagi Alta yang tampil konsisten bersama Dewa United di BRI Super League 2026/27.

Baca Juga:

Kesempatan bergabung dengan Skuad Garuda pun ingin dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjukkan kualitasnya.

"Luar biasa senang dan bangga bisa mendapat kesempatan TC Timnas. Buat saya pribadi, TC ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan membuktikan kepercayaan yang sudah diberikan," kata Alta.

"Saya sangat termotivasi dan akan berusaha memberikan yang terbaik selama mendapatkan kesempatan ini," sambungnya.

Baca Juga:

Panggilan Timnas Jadi Kesempatan Berharga

Bagi Alta, kesempatan mengikuti TC bersama tim senior bukan sekadar pengalaman baru.

Bek kiri Banten Warriors tersebut ingin menjawab kepercayaan yang diberikan dengan memperlihatkan kemampuan terbaik selama menjalani latihan.

Alta Ballah tengah menikmati salah satu pekan paling berkesan dalam kehidupannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI