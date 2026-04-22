Dapat 2 Penalti, 1 Gak Gol, Persija Gagal Pukul PSIM, Cek Klasemen

jpnn.com - GIANYAR – Persija Jakarta gagal memetik tiga poin pada pekan ke-29 Super League.

Melakoni laga tandang di kandang sementara PSIM Yogyakarta, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4) sore WIB, Persija harus puas dengan skor sama kuat 1-1.

PSIM unggul lebih dahulu melalui Ezequiel Vidal pada menit ke-4, Persija menyamakan kedudukan melalui penalti Allano di menit ke-20.

Persija si Macan Kemayoran sejatinya bisa unggul di ujung babak pertama.

Namun, Maxwell yang mengambil tugas menjadi algojo penalti gagal menunaikan tugas.

Skor 1-1 menjadi kesimpulan laga tanpa penonton di stadion itu.