Dapat 2 Penalti, 1 Gak Gol, Persija Gagal Pukul PSIM, Cek Klasemen
Rabu, 22 April 2026 – 17:39 WIB
jpnn.com - GIANYAR – Persija Jakarta gagal memetik tiga poin pada pekan ke-29 Super League.
Melakoni laga tandang di kandang sementara PSIM Yogyakarta, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4) sore WIB, Persija harus puas dengan skor sama kuat 1-1.
PSIM unggul lebih dahulu melalui Ezequiel Vidal pada menit ke-4, Persija menyamakan kedudukan melalui penalti Allano di menit ke-20.
Persija si Macan Kemayoran sejatinya bisa unggul di ujung babak pertama.
Namun, Maxwell yang mengambil tugas menjadi algojo penalti gagal menunaikan tugas.
Skor 1-1 menjadi kesimpulan laga tanpa penonton di stadion itu.
Hasil yang membuat peluang Persija Jakarta menjadi juara Super League musim ini makin berat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
