JPNN.com » Entertainment » Film » Dapat Respons Positif, Film Na Willa Tembus 520 Ribu Penonton

Para pemain dan sutradara film Na Willa saat di bioskop. Foto: Dok. Visinema/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Film Na Willa berhasil meraih 520 ribu lebih penonton sejak tayang di bioskop Indonesia.

Respons emosional datang dari berbagai kalangan, termasuk para aktor dan figur publik yang ikut merasakan kedekatan personal dengan cerita Na Willa.

El Putra Sarira mengaku tersentuh hingga menangis saat menyaksikan film persembahan Visinema Studios dan sutradara Ryan Adriandhy.

“Nonton dua kali, hati saya selalu tersentuh. Penggambaran ulat menjadi kupu-kupu kena sekali di hati saya sebagai anak yang bertumbuh. Heartwarming sekali, hati saya sangat happy sekali menontonnya dan satu hal yang paling saya benci kenapa saya harus menangis di film ini. Saya kayak diajak lagi balik ke masa kecilku, baca-baca di pasar dan lihat ayam-ayam kecil. Bahagia bareng Na Willa di bioskop,” kata El Putra Sarira.

El Putra Sarira dan 520 ribu lebih penonton telah merasakan kehangatan yang dibawa di Dunia Na Willa.

Keempat aktor cilik, Luisa Adreena, Freya Mikhayla, Azamy Syauqi, dan Arsenio Rafisqy pun menjadi idola baru bagi para penonton dewasa dan anak-anak.

Selain El Putra, aktor yang juga memberikan kesan baik dan turut mendukung film Na Willa yakni Devano, Eva Celia, hingga Baila no na.

Sutradara Riri Riza, yang telah sukses dengan film anak seperti Petualangan Sherina dan Laskar Pelangi sendiri memuji sutradara Ryan Adriandhy, karena telah berhasil mewujudkan keistimewaan cerita ini.

