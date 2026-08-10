Dapat Restu Bani Bishri, Gus Salam Makin Siap Maju Jadi Caketum PBNU

jpnn.com - JOMBANG - KH Abdussalam Shohib a.k.a Gus Salam makin mantap untuk menyiapkan diri bersaing dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, yakni menjadi Ketua Umum Pengurus Besar NU.

Itu setelah Gus Salam mendapat restu dari Keluarga Besar Bani Bishri Syansuri.

Gus Salam mendapatkan izin itu dalam rangkaian silaturahmi keluarga besar PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, di kasepuhan PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Minggu (9/8).

"Izin, nasihat, restu dan doa saya dapatkan dari keluarga besar untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031. Maju bukan untuk jabatan. Tapi untuk khidmah. Bismillah," tutur Gus Salam.

"Silaturahmi Bani Bishri ini sengaja kami hadirkan 17 hari menjelang Muktamar ke-35. Agar semuanya clear ketika saya berikhtiar secara total berusah menjadi ketua umum PBNU sebagaimana amanah dan perintah dari guru-kiai saya,” imbuhnya.

Bagi Gus Salam, meminta restu ke keluarga Bani Bishri dan kelurga pesantren lainnya adalah bagian dari adab.

Dia juga berencana bersilaturahmi kepada keluarga di PP Lirboyo dan Al-Falah Ploso, Kediri.