Dapat Tambahan Amunisi Pemain Diaspora, Timnas Indonesia Percaya Diri Hadapi FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia percaya diri menatap FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kedatangan deretan pemain diaspora.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut bahwa persiapan tim asuhannya menatap ajang akbar tersebut berjalan dengan baik.

“Persiapan yang kami lakukan berjalan dengan baik. Beberapa pemain diaspora sudah datang dan saya merasa cukup beruntung,” ujar Herdman.

Mantan pelatih Kanada di Piala Dunia 2022 itu berharap penggemar bisa memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026.

Adanya dukungan dari penggemar membuat para pemain di lapangan bisa menampilkan permainan terbaik.

“Para pemain yang dipanggil sangat antusias. Energi mereka terlihat sejak berada di hotel,” ungkap pelatih kelahiran 19 Juli 1975 itu.

“Mereka tahu bahwa tujuan mereka di sini ingin memberikan yang terbaik untuk negara,” imbuhnya.

Sejauh ini komposisi pemain Timnas Indonesia mengalami perubahan menyusul Doni Tri Pamungkas yang masih cedera.