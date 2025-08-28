Dapat Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo, Jaja Miharja Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Komedian, pedangdut sekaligus aktor Ja'un S. Mihardja atau lebih dikenal dengan Jaja Miharja dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma oleh Presiden Prabowo.

Jaja Miharja menjelaskan Bintang Budaya Parama Dharma ialah apresiasi bagi para seniman senior yang telah berjasa.

Penghargaan bergengsi ini diberikan atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa di dunia seni selama puluhan tahun.

Menyadari hal itu, Jaja Miharja mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa atas anugerah tersebut.

"Sangking gembiranya ayah, nih ayah mau kasih tau ke teman-teman. Kan, jarang, nih, Jaja Miharja bisa dapat begini," kata Jaja Miharja di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini,

Jaja menceritakan undangan untuk menghadiri upacara penganugerahan di Istana Negara datang secara mendadak.

Pria yang dikenal dengan slogan 'Apaan, tuh' tersebut menduga menjadi satu-satunya yang mendapatkan undangan secara mendadak.

"Jadi ayah hari Senin kemarin, itu diundangnya dari Sabtu mendadak, ayah diundang hari Sabtu untuk datang ke Istana (hari Senin)," ujarnya.