Dapat Tawaran Bernilai Sangat Tinggi, Persib Lepas Andrew Jung

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung resmi mengumumkan berakhirnya kebersamaan dengan striker asal Prancis, Andrew Jung. Meski masih ada sisa kontrak hingga tahun depan, Persib memutuskan melepas Jung melalui skema transfer setelah menerima penawaran dengan nilai transfer yang sangat tinggi dari klub peminat.

Keputusan tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang lazim dalam industri sepak bola profesional, yang mana klub dan pemain dapat memperoleh kesempatan terbaik ketika terdapat penawaran yang sejalan dengan kepentingan seluruh pihak.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara instan.

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Selain mempertimbangkan nilai transfer yang merefleksikan kualitas dan performa sang pemain, prosesnya juga melalui pembahasan yang komprehensif jajaran manajemen dan tim pelatih yang kini dipimpin Igor Tolic, dengan mempertimbangkan kebutuhan skuad menyongsong musim 2026/27.

"Klub yang menginginkan Andrew Jung mengajukan penawaran dengan nilai transfer yang sangat tinggi. Dalam sepak bola profesional, situasi seperti ini merupakan hal yang lumrah ketika seorang pemain menunjukkan performa yang konsisten dan memiliki nilai pasar yang terus meningkat," kata Adhitia dalam keterangannya, Senin (6/7).

Menurut Adhitia, tingginya nilai transfer tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kualitas dan performa impresif yang ditunjukkan Jung selama satu musim berseragam Persib.

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Penyerang berusia 28 tahun itu mampu menjawab kepercayaan dengan kontribusi yang konsisten di kompetisi domestik maupun Asia.

Sepanjang musim 2025/26, Jung tampil sebagai pencetak gol terbanyak Persib Bandung. Di Super League, dia mencatatkan 11 gol dari 25 pertandingan. Sementara itu, di AFC Champions League Two, Jung kembali menjadi top scorer Persib dengan torehan 5 gol dari 8 penampilan.