Dapur MBG di Lebak yang Diinisiasi Yayasan HCF Fasilitasnya Lengkap

jpnn.com, LEBAK - Ratusan warga berkumpul menyaksikan peresmian Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Yayasan Hamim Center Founder (HCF) di Kampung Ciputat, Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten.

Program ini merupakan implementasi nyata dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.

Kegiatan peresmian berlangsung khidmat, diawali doa bersama dan dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai tanda resmi beroperasinya dapur MBG di Pasar Keong.

Lokasi dapur dipusatkan di Kampung Ciputat, Desa Pasar Keong, dengan fasilitas memasak lengkap, ruang distribusi, serta area khusus untuk penyimpanan makanan. Semua elemen disiapkan sesuai standar nasional agar makanan yang tersaji terjamin kualitas gizinya.

Salah satu hal menarik dari dapur MBG ini adalah penggunaan rantang produksi Cipta Perdana Lancar berbahan stainless steel SUS 304.

Rantang ini dipilih karena memiliki keunggulan anti karat, tahan panas, mudah dibersihkan, dan higienis, sehingga sangat ideal untuk menyajikan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok penerima lainnya.

Dengan wadah ini, makanan tetap hangat lebih lama, tidak terkontaminasi, serta aman dikonsumsi setiap hari.

Dalam kesempatan itu juga diperlihatkan bagaimana proses penyajian makanan berlangsung. Para relawan yayasan bersama petugas dapur menata menu bergizi yang terdiri dari nasi, lauk berprotein hewani, sayuran segar, serta buah-buahan.