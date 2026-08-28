Dapur Umum Baznas Masak 250 Porsi Makanan Setiap Hari untuk Penyintas Gempa

jpnn.com, JAKARTA - Dapur Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Pondok Pesantren Pancasila Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi tempat para sukarelawan membantu penyintas gempa.

Salah satunya Mashita, guru sekaligus penyintas gempa yang tetap menjadi relawan meski rumahnya mengalami kerusakan.

Mashita merupakan warga Desa Salama, Kecamatan Reok (Reo), Kabupaten Manggarai. Rumah yang menjadi tempat tinggalnya bersama keluarga hancur akibat gempa, sementara kedua orang tuanya masih bertahan di posko pengungsian karena belum memungkinkan kembali ke rumah.

Saat gempa terjadi, Mashita sedang mengajar di Pondok Pesantren Pancasila Reok. Ketika tanah berguncang, dia bersama para santri berhamburan mencari tempat aman.

Mashita terlebih dahulu memastikan seluruh santri berada di tempat yang aman sebelum memikirkan keselamatan dirinya.

Setelah para santri berkumpul di tempat terbuka, Mashita langsung menghubungi kedua orang tuanya. Dia bersyukur setelah mengetahui keduanya selamat.

Menurutnya, rumah yang rusak masih dapat dibangun kembali, sedangkan keselamatan keluarga merupakan hal yang lebih utama.

Di tengah kondisi tersebut, Mashita memilih ikut membantu penyintas lainnya. Saat Baznas membuka dapur umum di Pondok Pesantren Pancasila Reok, dia bergabung sebagai relawan.