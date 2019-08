Dari 20 Kontestan La Liga Musim Ini, Real Madrid Paling Menyedihkan dan Memalukan

jpnn.com, MADRID - Real Madrid mendapatkan total poin paling rendah ketimbang 19 klub La Liga lainnya dalam laga pramusim. Tim asuhan Zinedine Zidane hanya menang dua kali dari tujuh laga uji coba.

Hasil imbang 2-2 (tidak termasuk kalah 4-5 dalam adu penalti) melawan AS Roma, Senin (12/8) dini hari WIB menjadi laga terakhir Real jelang mengarungi La Liga musim ini, mulai 17 Agustus.

Dengan hitungan tiga poin untuk menang, satu untuk seri dan tidak menghitung adu penalti, maka Real mengoleksi delapan poin dari tujuh pertandingan atau rata-rata 1,14 per pertandingan.

Sementara dua rival utama Real, Barcelona dan Atletico Madrid jauh lebih baik. Granada menjadi yang paling oke dengan tujuh kemenangan dari tujuh pertandingan yakni melawan Reading, Jaen, Alcorcon, Almería, Real Valladolid, Las Palmas dan Sevilla.

Dengan pembelian pemain seperti Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo Goes dan Takefusa Kubo di jendela musim panas, hasil pramusim Real bisa dibilang memalukan. (as/adk/jpnn)





