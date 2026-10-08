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Dari AI Hingga Robotik Bedah, Hospital Expo 2026 Dorong Transformasi Industri Kesehatan Indonesia

Dari AI Hingga Robotik Bedah, Hospital Expo 2026 Dorong Transformasi Industri Kesehatan Indonesia
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Suasana pembukaan Indonesia International Hospital Expo 2026, yang berlangsung pada 7–10 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kecerdasan artifisial (AI) semakin masuk ke berbagai lini layanan kesehatan, bukan hanya menghadirkan teknologi yang lebih canggih, tetapi juga membantu mempercepat deteksi risiko, mendukung keputusan klinis, mempercepat alur pelayanan, serta meningkatkan efisiensi rumah sakit.

Perkembangan ini menjadi salah satu sorotan utama Indonesia International Hospital Expo 2026, yang berlangsung pada 7–10 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Memasuki penyelenggaraan ke-38, Hospital Expo 2026 mempertemukan lebih dari 600 perusahaan dan institusi dalam area pameran seluas 36.910 meter persegi.

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Sebanyak 66 persen peserta berasal dari Indonesia, sementara peserta internasional antara lain berasal dari India, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Pakistan, Taiwan, Thailand, Singapura, dan Tiongkok.

Dari AI Hingga Robotik Bedah, Hospital Expo 2026 Dorong Transformasi Industri Kesehatan Indonesia

Suasana pembukaan Indonesia International Hospital Expo 2026, yang berlangsung pada 7–10 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Foto: Source for JPNN.com

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Berbagai inovasi yang ditampilkan menunjukkan semakin dekatnya pemanfaatan AI dengan praktik pelayanan kesehatan.

Di antaranya Dental Chair with AI yang dapat dioperasikan melalui perintah suara, AI-Based Cardiovascular Risk Assessment yang menganalisis fotoretina untuk membantu mendeteksi risiko penyakit kardiovaskular secara noninvasif, serta Robotic Assisted Arthroplasty System yang membantu dokter ortopedi melakukan operasi penggantian sendi lutut dengan presisi tinggi.

Indonesia International Hospital Expo 2026 berlangsung pada 7–10 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

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