Dari AI Peternakan hingga Desa Penggerak Ekonomi, Astra Apresiasi 9 Pembawa Perubahan

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk (Astra) memberikan penghargaan kepada sembilan penggerak perubahan melalui SATU Indonesia Awards 2026.

Para penerima apresiasi terdiri atas lima inovator muda dan empat Desa Sejahtera Astra yang dinilai berhasil menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Beragam inovasi menjadi perhatian Astra tahun ini. Mulai dari pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan produktivitas peternakan, penanganan stunting berbasis data, pengolahan limbah pasar, hingga pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara 17th Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards di Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jakarta, Rabu (28/10).

Presiden Direktur Astra Rudy berharap berbagai inisiatif yang dijalankan penerima penghargaan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

"Harapan kami, inisiatif-inisiatif ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang merasakan manfaatnya. Kami juga berharap apa yang telah kami lakukan dapat diamplifikasi oleh banyak pihak sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat lebih luas," ujar Rudy.

Ajang SATU Indonesia Awards tahun ini diikuti 19.155 peserta, meningkat sekitar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 17.708 peserta.

Setelah melalui proses penjaringan dan seleksi, dewan juri menetapkan 10 finalis kategori umum untuk mengikuti penilaian akhir.