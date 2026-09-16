Dari Aladdin ke Daniel, Mena Massoud Bawa Kisah Iman ke Bioskop Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Mena Massoud yang dikenal luas melalui perannya sebagai Aladdin kini tampil dengan karakter berbeda.

Ia memerankan Daniel dalam film Daniel and the Fiery Furnace, yang dijadwalkan hadir di bioskop Indonesia mulai 23 September 2026.

Jika dalam Aladdin Massoud lekat dengan dunia fantasi dan petualangan, dalam film terbarunya ia membawakan kisah yang berpusat pada iman, keberanian, serta keteguhan mempertahankan keyakinan di tengah tekanan.

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Film tersebut mengangkat kisah Daniel, seorang anak muda yang tetap mempertahankan iman dan identitasnya meski menghadapi ancaman dan tekanan kekuasaan.

Kisah itu menjadi dasar tema “From Magic to Miracle” yang digunakan untuk menggambarkan peralihan karakter Massoud dari Aladdin menuju Daniel.

Daniel and the Fiery Furnace tidak hanya menampilkan kisah tentang mukjizat, tetapi juga menyoroti keberanian Daniel mempertahankan apa yang diyakininya ketika menghadapi situasi sulit.

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Cerita tersebut juga diarahkan untuk membawa pesan mengenai identitas dan keyakinan, terutama bagi generasi muda yang menghadapi berbagai pengaruh dan tekanan dalam kehidupan mereka.

Dalam bahan rilis, keteguhan Daniel mempertahankan nilai dan keyakinannya disebut menjadi salah satu pesan utama film tersebut.