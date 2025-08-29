Dari Bantul, Perusahaan Ini Ekspor Dua Ribu Karton Pakaian Dalam ke Jumlah Negara

menu
PT Busanaremaja Agracipta Bantul mengekspor 2.854 karton pakaian dalam ke Jerman, Australia, dan Amerika Serikat. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, BANTUL - PT Busanaremaja Agracipta Bantul mengekspor 2.854 karton pakaian dalam ke Jerman, Australia, dan Amerika Serikat.

Ekspor itu dilakukan pada 21-22 Agustus 2025 dengan nilai devisa USD536.842,74 atau senilai Rp 8.703.294.500,88.

Jenis pakaian yang diekspor perusahaan itu antara lain bra, celana dalam, dan bodysuit.

Ekspor itu diberangkatkan dari Jonggrangan, Bantul, dan dimuat melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Emas.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Yogyakarta, Riri Riani mengatakan pihaknya memberikan layanan berupa asistensi agar perusahaan dapat memenuhi regulasi dan kelengkapan dokumen ekspor serta pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut sebelum dikirim ke pelabuhan muat.

“Pelaksanaan tugas dan fungsi ini penting dalam pemberian layanan yang optimal,” ungkapnya.

PT Busanaremaja Agracipta adalah salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang bergerak di bidang produksi tekstil khususnya pakaian dalam.

Didirikan pada tahun 2002 di Bantul, perusahaan tersebut berkembang pesat dan berhasil membuka dua cabang perusahaan lain di provinsi yang sama.

