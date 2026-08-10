Dari “Batagor” Hingga “GAS!”: Crocs Hadirkan Koleksi Jibbitz Charms Edisi Khusus Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Crocs, merek alas kaki global yang dikenal akan inovasi, kenyamanan, dan kebebasan berekspresi, terus menghadirkan berbagai cara bagi setiap orang untuk menunjukkan identitas dan gaya personal mereka, salah satunya diwujudkan melalui Jibbitz Charms, aksesori ikonik yang memungkinkan setiap pasang Crocs dipersonalisasi sesuai karakter penggunanya.

Menjelang Hari Kemerdekaan RI tahun ini, Crocs Indonesia menghadirkan koleksi Jibbitz charms edisi spesial yang dirancang secara eksklusif untuk Indonesia.

Koleksi ini dirancang sebagai bentuk apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat Indonesia melalui cara yang ringan, personal, dan penuh ekspresi.

Koleksi ini menghadirkan 12 desain Jibbitz charms yang terinspirasi dari budaya lokal dan elemen khas Indonesia, terdiri atas lima ikon kuliner Indonesia serta enam ungkapan lokal yang lekat dengan kehidupan sehari-hari.

Inspirasi tersebut diambil dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat, Bali, Sumatera, hingga Jakarta, yang masing-masing memiliki cerita dan karakter tersendiri.

Batagor, Sate Lilit serta berbagai ungkapan khas seperti Barudak Well, Cemana Wak, Goks, GAS!, Mantul, dan Klee Nok, menjadi representasi keberagaman budaya Indonesia yang dikemas dalam desain yang playful dan penuh karakter.

Selain menjadi aksesori yang memperkaya tampilan, setiap Jibbitz charm juga menghadirkan sentuhan personal melalui ikon-ikon yang dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia.

Detail sederhana tersebut mengubah elemen budaya yang akrab menjadi aksesori yang dapat dikenakan, sekaligus menghadirkan cara baru untuk merayakan Indonesia dalam aktivitas sehari-hari.