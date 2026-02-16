Dari Beauty Queen ke Womenpreneur, Diva Andzani Luncurkan Gladiva

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Finalis Miss Indonesia 2022 Banten, Diva Andzani menandai langkah barunya sebagai womenpreneur di industri kecantikan dengan meluncurkan brand skincare Gladiva.

Tak tanggung-tanggung, dia langsung merilis tiga produk, yakni Bird’s Nest Extract Brightening Facial Wash, Bird’s Nest Extract Brightening Day Cream Make-up Base, dan Bird’s Nest Extract Salmon DNA Brightening Night Serum.

“Gladiva lahir dari keinginan saya menghadirkan skincare yang tidak hanya cantik dari luar, tetapi juga aman dan efektif untuk berbagai jenis kulit,” ujar Diva, dalam keterangannya, Senin (16/2).

Dia menjelaskan, seluruh produk skincare telah melalui lima tahun riset dan pengembangan, termasuk uji kulit dengan standar keamanan tinggi. Formula difokuskan untuk kulit sensitif agar dapat digunakan lebih luas.

“Kami benar-benar memperhatikan setiap detail, mulai dari formula hingga packaging, supaya kualitas produknya terjaga,” katanya.

Gladiva mengandalkan kandungan utama ekstrak sarang burung walet serta diformulasikan tanpa alkohol. Produk ini ditujukan untuk membantu mencerahkan kulit, menyamarkan bekas jerawat, dan mengatasi flek hitam.

Kemasan moisturizer dan serum juga menggunakan material kaca guna menjaga stabilitas bahan aktif.

Peluncuran berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah beauty influencer serta rekan Diva dari ajang kecantikan.